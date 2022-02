Top&Flop Club Brugge, Genk en steun voor Oekraïne vs Antwerp, Seraing, Standard en de VAR

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Club Brugge maakt indruk Club Brugge lijkt dan toch weer net op tijd in vorm te raken om een volwaardige titelkandidaat te worden. Tegen Antwerp waren ze heer en meester, met onder meer Vanaken en heel wat nieuwkomers in een glansrol - met Odoi als dé revelatie. © photonews Steun voor Oekraïne Op heel wat voetbalvelden was er veel steun voor Oekraïne en spelers uit dat land. Er waren invalbeurten en de nodige emoties. De fans gaven onder meer Sobol en Shved een mooie steunbetuiging op de diverse voetbalvelden. Knap. KRC Genk Voor KRC Genk lijkt het play-off 2 te gaan worden dit seizoen. Het gevolg van heel grote wisselvalligheid dit seizoen. Maar: als de tegenstander niet fantastisch is, dan is het altijd en opnieuw goed raak voor Genk en tonen ze wel van het leukste voetbal in België. FLOP Antwerp Antwerp Bij Antwerp gaat het niet goed. 3 op 12 is te weinig, de voorbije maanden was het ook al vaak met geluk dat er nog werd gewonnen - denk maar aan de match tegen Seraing. Het spel is ook pijnlijk om zien, bij Club Brugge werd het enkel pijnlijker en dus moet coach Priske stilaan opletten voor zijn job. Luikse malaise Seraing speelde geen slechte wedstrijd, maar ging op bezoek bij Zulte Waregem wel onderuit en moet zich zo zorgen maken over degradatie. Standard van zijn kant deed het dan weer ook niet goed en verloor in eigen huis van AA Gent. Het team is helemaal op drift. Wat baten VAR en bril ... En uiteraard moeten we het ook deze week hebben over de VAR, die opnieuw een aantal gekke beslissingen nam. Met name in Standard - Gent werden opnieuw fouten gemaakt. Een te zwaar verdict voor Vadis Odjidja, een niet-gefloten strafschop voor handspel.