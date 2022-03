Beerschot speelt woensdag 'onder voorbehoud' tegen onuitgegeven Standard

Beerschot speelt woensdagavond op bezoek bij Standard zijn zoveelste wedstrijd van de laatste kans. De Mannekes, die nog steeds hopen op een forfaitoverwinning, spelen woensdag op Sclessin onder voorbehoud.

Dat laat Gazet van Antwerpen weten. Beerschot legde onlangs een klacht neer tegen het feit dat de wedstrijd moest gespeeld worden. In december kon de wedstrijd niet doorgaan omdat er een politiestaking aan de gang was in Luik.

Er werd een klacht ingediend, die door het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal ontvankelijk werd verklaard omdat de klacht kwam vanuit het kamp van de kalendermanager kwam en niet vanuit Beerschot. Eind vorige week diende Beerschot dan zelf klacht in, maar die werd door de instanties nog niet afgehandeld. Als Beerschot puntenverlies zou lijden op Sclessin, mag het dus via de groene tafel alsnog hopen op een driepunter.

Standard zal tegen Beerschot hoe dan ook met een onuitgegeven elftal tussen de lijnen komen. Winteraanwinsten zijn immers niet speelgerechtigd voor het duel van woensdag. In het geval van Standard gaat het over Van Damme, Cafaro, Emond en Dewaele. Bij Beerschot komen Rigo en Avenatti niet in aanmerking voor een selectie.