Castro-Montes droomt van extra stap in carrière: "Dat zou heel mooi zijn"

Alessio Castro-Montes pakte woensdagavond tegen Club Brugge zijn doelpuntje mee voor AA Gent dat naar de Heizel mag.

Na de winterstop heeft Castro-Montes zijn vaste plaats in het elftal van AA Gent. “Tijdens de winterstage heb ik er met de trainer over gepraat”, zegt hij aan HBVL. “Dat was een heel positief gesprek waarin hij aangaf nog op mij te rekenen, maar mij ook het advies gaf om soms meer op het defensieve te focussen. Ik moest mijn momenten beter uitkiezen. Ik denk dat ik nu sterker speel dan voorheen. Ik ben opnieuw beslissend voor de ploeg en heb mijn draai gevonden op de linkerflank.”

De transfer naar Genoa, goed voor zes miljoen euro, kwam er tijdens de winter niet. “Ik had voor dat gesprek met Vanhaezebrouck die knoop al doorgehakt, maar het was wel doorslaggevend voor het geval dat er nog iets zou komen. Ik ben ambitieus, voel me klaar voor een stap hogerop. In de zomer een transfer naar een grotere competitie zou mooi zijn, maar een jaar langer voor Gent spelen is zeker geen straf.”

Al droomt Castro-Montes ook nog van iets anders. De Rode Duivels, zeker nu de bondscoach enkel spelers met minder dan 50 caps wil oproepen. Een telefoontje kwam er nog niet. “Het is ook niet zo dat ik erop reken of daarmee bezig ben, al zou het mooi zijn als ik er een keer bijzit”, besluit Castro-Montes.