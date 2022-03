Schreuder heeft goed nieuws over Charles De Ketelaere en praat over de gemiste bekerfinale

Charles De Ketelaere trainde de voorbije twee dagen opnieuw mee met Club Brugge, zo laat Schreuder op zijn persconferentie weten.

Schreuder begon zijn persconferentie met goed nieuws. “Het gaat iedere dag beter met hem”, klinkt het bij Schreuder. “Tegen Gent nam hij op het laatste nippertje zelf nog de beslissing om geen risico’s te nemen. De voorbije twee dagen heeft hij getraind, dus we gaan bekijken of hij volledig fit en klaar is voor dit weekend. Het is een complexe blessure, dus we bekijken het dag per dag.”

De bekeruitschakeling is een ander paar mouwen voor de Nederlander. “De dagen erna is het lastig. We hebben de wedstrijd besproken, maar op een bepaald moment moet je ook gewoon vooruit kijken naar de volgende wedstrijd. We waren allemaal heel teleurgesteld, laat dat duidelijk zijn. Nu is het tijd om ons te herpakken.”