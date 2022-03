Johan Boskamp ontgoocheld in Club Brugge en noemt spelers bij naam: "Zat weinig voetbal in"

Anderlecht en AA Gent spelen op paasmaandag de bekerfinale. De tweede wedstrijden van beide halve finales stelden eigenlijk weinig voor.

Anderlecht en AA Gent zijn volgens analist Johan Boskamp de twee terechte finalisten in de finale van de Croky Cup. “Anderlecht was snel klaar met Eupen en AA Gent was heel goed tegen een heel matig Club Brugge. Bij Club blijven de prestaties alle kanten uitschieten. Tegen Antwerp waren ze sterk, maar in de beker tegen Gent was het over de gehele lijn zwak”, zegt Boskamp in HBVL.

De rol van Hans Vanaken klopt volgens Boskamp niet meer. “Ze gaven veel ruimte weg en er zat weinig voetbal in. Vanaken gaat tegenwoordig de ballen bij zijn verdedigers ophalen. Zijn sterkte is net om in de zestien te komen, maar daar zag je niets meer van.”

“Lang is helemaal niks meer. Hij speelde erg matig. Ze hebben een spits van Hoffenheim gehaald en die is ook echt matig. Odoi werd overladen met lof - terecht - en slaat dan ineens uit frustratie een gozer op zijn smoel. Ik vind het een toffe gozer, maar hij kon hier ook rechtstreeks rood voor krijgen.”