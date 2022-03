Henkinet over zijn 'concurrent' Bodart, die uit de ploeg verdween: "In de gewone wereld maken mensen toch ook fouten?"

De beslissing van Luka Elsner om tegen Beerschot Laurent Henkinet in doel te zetten, draaide goed uit. Daarvoor moest hij wel kapitein en publiekslieveling Arnaud Bodart van het veld halen. Henkinet heeft het daar zelf wel wat moeilijk mee.

Hij werd wel uitgerioepen tot 'Man van de Match' tegen Beerschot. Van veel druk had Henkinet geen last. “Neen, ik bereidde mij niet anders voor dan normaal en was er kalm onder", zegt hij in HBvL. "In feite komt er bij elke wedstrijd van Standard druk kijken. Ik was niet bezig met de buitenwereld, zulke dingen maken het alleen maar moeilijker. Ik ben vooral blij met de zege én de clean sheet. Deze kans krijg je namelijk niet elke dag.”

Maar hij heeft er wel een dubbel gevoel bij. "Ja, want je hebt sympathie voor Arnaud. Als groep hebben we hem goed opgevangen, denk ik. Hij was ook de eerste om mij op te peppen voor de wedstrijd en om mij erna te komen feliciteren. Dat vind ik knap. Dit is een moeilijke periode voor hem."

"Het blijft een voetbalwedstrijd, je weet dat daar fouten in kunnen voorkomen. In de gewone wereld maken mensen toch ook fouten? Bij een doelman valt het meteen op. Maar wij hebben hier een fijne groep keepers en we zullen elkaar altijd steunen. Je bent concurrent van elkaar, toch hoop je nooit op een fout van een ander.”