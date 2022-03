Verbeke over de toekomst met Kompany: "Hier loopt natuurlijk een trainer met een groot potentieel rond"

Nog eens uitzicht op een prijs... Bij Anderlecht was de ontlading groot na de winst tegen Eupen. De moeilijke jaren hebben hun wonden geslagen. Maar Peter Verbeke kijkt vooral vooruit. Met Vincent Kompany aan het roer.

Kompany zijn inbreng mag niet onderschat worden, meent Verbeke. “Vincent heeft daar een zeer groot aandeel in. Hij is een jonge coach die dag en nacht werkt en voortdurend denkt aan de progressie van zijn staf, spelers en zichzelf. Vincent blijft grote stappen vooruit zetten", zegt de CEO in HLN. "We zijn blij dat we de voorbije twee jaar samen hebben kunnen doorlopen. Dat is al met vallen en opstaan geweest, maar we steunen elkaar en stuwen elkaar vooruit.”

Verbeke weet echter ook dat niet alles eeuwig duurt. “Ik hoop natuurlijk dat Vincent nog vele jaren bij ons blijft. Al beseffen we wel dat hier, naast spelers, ook een trainer met groot potentieel rondloopt. Hoe zijn carrière verloopt, hebben we niet onder controle. Hopelijk boekt Anderlecht onder Vincents leiding grote successen en stoomt de club hem, net als de spelers, klaar voor de volgende stap.”