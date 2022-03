Anderlecht moet op zoek naar oplossing voor wedstrijd tegen Antwerp na vijfde gele kaart voor Hoedt

Anderlecht zal het in de topper van komende zondag tegen Antwerp zonder Wesley Hoedt moeten doen. Die is geschorst na zijn vijfde gele kaart. Maar wie om hem te vervangen?

Normaal gezien heeft Anderlecht centraal achterin weinig problemen. Maar nu Debast sukkelt met een voetblessure en ze met Delcroix geen risico's meer willen nemen, is het toch wel een vraag. Sardella blijft dan over als optie, maar die wordt meestal op de flank uitgespeeld. Marco Kana? De jongeling heeft al maanden amper minuten bij de A-ploeg gekregen.

Delcroix heeft wel al minuten gemaakt bij de beloften, maar Anderlecht lijkt niet geneigd hem in een wedstrijd op het scherp van de snee te laten starten. Dat is vragen om problemen. In ieder geval zal het ontbreken van Hoedt tegen zijn ex-club een groot gat achterlaten.