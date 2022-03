Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 30!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we deze week Yannick Thoelen. Hij kon met een aantal prima reddingen erger dan een puntendeling voorkomen bij KV Mechelen en bewees zo opnieuw zijn goede vorm. Verdediging Achterin was Al Dakhil de stevige man achterin bij STVV, toonde Daland zich niet voor het eerst dit seizoen een echte meester en was Dom de beste man in de Antwerpse derby misschien wel, met heel veel kracht en opofferingsvermogen. Middenveld Op het middenveld kiezen we net als vorige week voor een indrukwekkende Skov Olsen. Deze week wordt hij geflankeerd door de eveneens twee keer scorende Selemani, metronoom Nielsen van leider Union, Ashimeru (de enige die een hele match op niveau was bij Anderlecht) en de sterk ingevallen Bezus die een heel belangrijk doelpunt maakte. Aanval Voorin kiezen we voor Frey (twee goals) en Undav (een absolute wereldgoal en heel veel gewerkt), die opnieuw hun conto hebben aangedikt. Dat levert dan onderstaand elftal op: © AVL