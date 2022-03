KV Mechelen heeft dan toch een forfait-nederlaag aan zijn broek

OHL - KV Mechelen zal dan toch niet herspeeld worden. Zo wordt de beslissing alweer omgedraaid.

Door coronabesmettingen in de kern moest KV Mechelen verstek geven voor de wedstrijd tegen OH Leuven. Daardoor kreeg het in eerste instantie een forfait-nederlaag aan zijn broek. Na een klacht van KVM werd toch beslist dat de match herspeeld moet worden.

Om de comedy capers compleet te maken is die beslissing nu opnieuw omgedraaid. OHL krijgt de drie punten.

Voor KV Mechelen is dit een extra domper in de strijd om de Champions Play-offs.