KVO haalt opgelucht adem na diagnose verdediger maar weet nog niet of hij inzetbaar is tegen Club

KVO ging zondag zonder punten en met een geblesseerde verdediger huiswaarts. Club Brugge komt zaterdag op bezoek in Oostende en dan wil Yves Vanderhaeghe uiteraard liefst over zo veel mogelijk spelers beschikken. Het is onzeker of Théo Ndicka fit geraakt.

Voorbije zaterdag maakte KV Oostende de verplaatsing naar Anderlecht. Théo Ndicka begon aan de aftrap, maar was na een vijftal momenten reeds aan het hinken. De Kameroener moest dan ook reeds heel vroeg vervangen worden door David Atanga. Verder onderzoek heeft inmiddels uitsluitsel gebracht over de aard van de blessure van Ndicka. Er werd even gevreesd voor een breuk, maar die werd bij hem gelukkig niet vastgesteld. Wel heeft de KVO-speler zijn enkel verstuikt. Nadat Theo Ndicka geblesseerd uitviel tegen Anderlecht, wees onderzoek uit dat hij gelukkig geen breuk opliep maar dat zijn enkel verstuikt is. Afwachten of hij fit raakt voor de wedstrijd van zaterdag tegen Club Brugge. #KVOCLU pic.twitter.com/pXNnmcibuS — KV Oostende (@kvoostende) March 8, 2022 "Afwachten of hij fit raakt voor de wedstrijd van zaterdag tegen Club Brugge", klinkt het bij KV Oostende. De aftrap van KVO - Club is zaterdag om 20u45.