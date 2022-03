Kamal Sowah over zijn vertrek bij Club Brugge én één van zijn ploegmaats: "Zo zie je maar dat imago en werkelijkheid niet hetzelfde zijn"

Kamal Sowah kon in zijn eerste half jaar bij Club Brugge de hoge verwachtingen nog niet inlossen. Daarom werd hij verhuurd aan het Nederlandse AZ, om verder te rijpen. Bij Voetbal International vertelde hij over zijn belevenissen.

Sowah begon nochtans goed. "In de Champions League spelen was altijd een droom van mij geweest. Ik kon mijn ogen bijna niet geloven, toen ik zag bij wie Club Brugge in de poule kwam: Manchester City, PSG en RB Leipzig. Vier van de zes groepswedstrijden stond ik in de basis en vooral de eerste, tegen PSG, zal ik nooit vergeten. We speelden gelijk, ook ik zat lekker in de wedstrijd en het was de eerste keer dat mijn moeder mij op televisie zag. Dat maakte het extra bijzonder", klinkt het bij VI.

"Helaas raakte ik na de eerste maanden mijn basisplaats kwijt. Hoe hoger je komt te spelen, hoe groter de concurrentie, dat is hoe het werkt. Ik ben keihard blijven trainen, maar het bleef daarna bij invalbeurten. In januari kwam de nieuwe trainer, Alfred Schreuder. Jammer genoeg kon ik in de winterstop vanwege een coronabesmetting niet mee op trainingskamp naar Spanje. Daarna werd duidelijk dat de club openstond voor een verhuurperiode."

En Sowah wil iets rechtzetten over één van zijn (ex-)ploegmaats. "Noa Lang is "en fantastische speler én ploeggenoot. Voordat ik naar Brugge kwam, had ik veel verhalen gelezen over hem. Dat het een aparte jongen zou zijn en zo. De realiteit is compleet anders. Noa is een ontzettend aardige en sociale jongen. Hij zorgde dat ik me snel thuis voelde, we hadden meteen een klik. We hebben nog steeds contact met elkaar. Zo zie je maar dat imago en werkelijkheid niet altijd hetzelfde zijn."