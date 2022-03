Tissoudali merkt verschil tussen Beerschot en Gent: "Er wordt wat makkelijker gefloten"

In Extra Time maandag koos Tarik Tissoudali de niet-gefloten penaltyovertreding op Ilias Sebaoui als zijn moment van de week. Daarmee wou hij ook iets duidelijk maken.

“Ik dacht live al dat het een penalty was, je ziet dat het een natuurlijke val is. Het is een heel licht contact, maar het haalt hem wel uit balans", gaf de aanvaller van Gent aan. Daarmee wou hij ook nog iets anders aantonen.

Tissoudali speelde vorig seizoen nog bij Beerschot, maar merkt dat hij nu bij een grotere club zit. “Ik heb dit moment ook genomen omdat ik wel vaker het gevoel heb dat wanneer je tegen wat grotere clubs speelt, dat de VAR dan iets minder snel in je voordeel beslist. Bij AA Gent merk ik nu soms het omgekeerde, dat er wat makkelijker gefloten wordt. En bij Beerschot maakte ik het omgekeerd mee.”