Storck vond dat zijn spelers te lief waren voor elkaar: "Ik heb moeten provoceren op training"

Bernd Storck is geen trainer die vrienden wil maken in zijn kleedkamer. Hij observeert en grijpt in waar nodig. Bijvoorbeeld als de sfeer net iets te goed is naar zijn zin.

Storck wil strijd zien, ook op training. En dan mogen ze niet te aardig voor elkaar zijn. “De sfeer in onze kleedkamer is heel goed. Meer nog: misschien zelfs te goed. Wij zijn te lief voor mekaar, dus heb ik op training maar het vuur aan de lont gestoken", geeft hij aan in HBvL. Het mocht er wat steviger aan toegaan dus... "Ik heb een beetje moeten provoceren, spelers vaak met mekaar in duel laten gaan. Je speelt zoals je traint. Je kan niet een hele week lief zijn op het trainingsveld om dan in het weekend vol de strijd aan te gaan.”





