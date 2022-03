Joshua Zirkzee was te gast in Extra Time vandaag.

"Ik ben heel tevreden. Ik denk dat we nu een goede spirit hebben, vooral nu met de afgelopen wedstrijd", begon Joshua Zirkzee, de spits van Anderlecht die vanavond te gast was bij Extra Time. De Nederlandse spits wist voor het eerst in zes wedstrijden nog eens te coren voor paars-wit afgelopen weekend tegen Antwerp. "Na vier wedstrijden heb je wel zoiets van dat het echt moet komen. Ik denk dat dit de perfecte timing was in zo'n grote wedstrijd tegen Antwerp. Ik had nog geen doelpunt gemaakt in een topmatch, dus deze was wel extra lekker", vertelde Zirkzee over zijn doelpunt van afgelopen weekend.

Als moment van de week ging Joshua Zirkzee voor de hattrick van Karim Benzema in de Champions League. "Benzema heeft toch zoiets dat hij altijd een beetje in de schaduw van Ronaldo liep, en nu liet hij zelf een Ronaldo-performance zien in zo'n wedstrijd", vertelde de Nederlander over de prestaties van de Franse spits van Real Madrid. Wesley Sonck zag zelfs gelijkenissen tussen de stijl van Benzema en die van Zirkzee: "Benzema is technisch heel goed, is ook niet altijd een diepe spits, en Zirkzee ook niet". Presentator Aster Nzeyimana vroeg aan Zirkzee wie hij de beste spits in België vind. "Dat moet wel Deniz Undav zijn", vertelde de Nederlander.

"Eerst focussen op de volgende drie finales"

Op paasmaandag speelt Anderlecht de bekerfinale tegen KAA Gent. Op de vraag of deze datum al met een rode stip is aangeduid in Zirkzee's agenda antwoordde de Nederlandse spits koel: "Ja, maar eerst focussen op de volgende drie finales". Anderlecht speelt nog tegen KAA Gent, Charleroi en Kortrijk in de competitie. Dat zijn hele belangrijke wedstrijden waarin Anderlecht nog wat punten zal moeten halen om bij de eerste vier te geraken. Joshua Zirkzee lijkt wel gebeten te zijn om al deze wedstrijden met een positief resultaat af te sluiten. Over wat Zirkzee na dit seizoen te wachten staat bleef hij stil. Hij droomt ervan om terug te gaan naar Bayern München, maar waar de spits volgend seizoen zal spelen blijft vooralsnog een raadsel.