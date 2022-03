Laurent Henkinet gaat met Standard onderuit in derby tegen Seraing: "Dit zagen we niet aankomen"

Vier op zes, telkens met een clean sheet. Neem daarbij nog de kersverse overname en je zou verwachten dat Standard met het mes tussen de tanden aan de aftrap zou verschijnen in de derby tegen Seraing. Niets bleek minder waar.

Standard speelde nagenoeg niets klaar tegen Seraing. De Rouches blonken uit in onmacht. Een totaal gebrek aan creativiteit, lef en mentaliteit. Seraing pakte dan ook verdiend de drie punten mee. "Deze nederlaag komt heel hard aan, want dit hadden we niet ingecalculeerd", gaf een aangeslagen Laurent Henkinet na afloop toe. "We weten hoe belangrijk deze wedstrijd voor onze fans is, net als voor de spelers trouwens. Ik heb er totaal geen verklaring voor waarom het zo fout is gelopen."

"Decompressie omdat redding een feit is? Dat kunnen we ons niet veroorloven, niet na dit seizoen. Aan de pauze staken we de koppen samen, maar ook in de tweede helft liep het niet. Akkoord, Seraing stond goed... We dachten dat we het juiste spoor te pakken hadden na Charleroi, maar we zijn terug naar af."

De Standard-spelers werden door hun aanhang getrakteerd op een striemend fluitconcert. Op het einde van de wedstrijd amuseerden de fans zich dan maar door 'ole' te roepen bij de balwisselingen van Seraing. "Dat doet pijn... Vooral omdat we niet in staat waren om een reactie te tonen. Het is een seizoen om snel te vergeten", besluit Henkinet.