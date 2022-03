Majeed Ashimeru kijkt uit naar bekerfinale: "Belangrijkere prijs dan in Salzburg"

Nog eventjes geduld moet hij hebben, maar op paasmaandag wil Majeed Ashimeru met Anderlecht de beker winnen.

De Ghanees was eventjes uit beeld bij Anderlecht, maar staat nu helemaal terug in de ploeg. En dat weten de fans blijkbaar te appreciëren.

“Ik voel me weer goed in m'n vel. Het is zo lang geleden dat ik dit niveau haalde. De laatste tijd zit mijn inbox vol met berichtjes van supporters”, vertelt Ashimeru aan HLN.

De bekerfinale staat dan ook met stip in de agenda van Ashimeru. “Dat zou de grootste prestatie in mijn carrière tot dusver zijn. In Salzburg heb ik al prijzen gepakt, maar hier is de concurrentie een pak groter. Het zou een droom zijn die uitkomt.”