Goal niet toegekend omdat er geen 3D-lijn kon getrokken worden, maar withete Mazzu was nog bozer over iets anders: "Dat heb ik de ref gezegd"

Witheet stond Felice Mazzu na het laatste fluitsignaal en zijn gekozen doelwit: ref Lothar D'Hondt. Die mocht het serieus aanhoren. Maar over wat ging het dan? Blijkbaar niet over de afgekeurde goal.

Over die afgekeurde goal van Teuma had hij het volgende te zeggen. "Jullie hebben ook de beelden gezien hé. Ik ga er verder niets over zeggen. De arbitrage moet je respecteren en dus hou ik mijn analyse voor mezelf." De bal leek wel degelijk over de lijn, maar er kon geen 3D-lijn getrokken worden bij gebrek aan duidelijke beelden en genoeg camerastandpunten.

Wat hem meer stoorde, was het gedrag van Oostende-doelman Kjell Scherpen, die het laatste halfuur er bijzonder lang over deed om de bal in het spel te brengen. "Ik heb aan de ref gezegd dat er geen enkele reactie was op het tijdrekken van de keeper. Waarom krijgt die geen geel of zelfs een tweede geel zoals een veldspeler? Dat heb ik hem gezegd, al was het wat op een meer geagiteerde toon", zei hij terwijl hij een slok nam van zijn pintje.

Over de twee verloren punten dan. "De eerste helft was niet goed. We hebben niet genoeg karakter getoond. Maar ik moet mijn spelers feliciteren met hun reactie erna. We hadden heel veel kansen, maar de context en bepaalde elementen hebben gezorgd dat we geen drie punten pakten", verwees hij nog eens fijntjes naar die afgekeurde goal.