Kums, Depoitre én Vanhaezebrouck voor een van dé matchen van het jaar: "Ik kies niet, wil beide matchen winnen"

Voor AA Gent is het zo stilaan van moeten. Tegen Anderlecht verliezen is echt wel uit den boze, zelfs een gelijkspel zou een slechte zaak kunnen zijn in de strijd om de top-4.

Na de nederlaag tegen PAOK Saloniki zijn de twee wedstrijden tegen Anderlecht nog crucialer geworden. Zondagavond in de strijd om de top-4, binnen een maand in de bekerfinale.

"We zijn een doel kwijt, maar we hebben er nog twee. En dus moeten we de knop snel omdraaien en alles op de match tegen Anderlecht zetten", aldus Laurent Depoitre.

Lessen trekken uit match tegen PAOK, maar ook fier zijn

"Er zal wat vermoeidheid zijn, maar we willen onze doelen behalen en we spelen nog steeds op verschillende fronten mee."

Daarin ook bijgetreden door zijn coach Vanhaezebrouck: "We moeten lessen trekken uit de match tegen PAOK en meenemen naar de match tegen Anderlecht. We moeten fier zijn op wat we hebben gebracht en onszelf belonen."

Niet kiezen

Dat er druk op de ketel staat, dat is niet meteen een probleem. Ook niet voor Sven Kums: "Als we onder druk staan, presteren we vaak beter."

"Nu winnen of de bekerfinale? Ik kies niet: ik wil beide matchen winnen", is de middenvelder gemotiveerd tegen zijn ex-club.