Gumienny over VAR in Union-KVO: "Systeem faalt op belangrijke momenten"

De VAR stond vrijdagavond in het duel tussen Union SG en KV Oostende opnieuw ter discussie.

Zo was er het mogelijke doelpunt van Teuma, waarbij het lijkt dat de bal over de lijn is. “Maar als er geen doellijntechnologie is, dan moet je het voordeel van de twijfel aan de scheidsrechter en zijn assistenten laten”, zegt Serge Gumienny aan Het Belang van Limburg.

“Zij moeten op een fractie van een seconde beslissen. Je kan niet zeggen dat de bal een meter achter de lijn is. Had de VAR het kunnen zien? Geen idee of die betere beelden had. Je moet het duidelijk kunnen zien en geen beelden gebruiken waar er nog twijfel is. Spijtig dat de doellijntechnologie er niet is. We zullen dus nooit weten of het doelpunt was. De ref en zijn assistenten kunnen het niet beter zien dan wat ze nu zien.”

Ook bij het doelpunt van Undav was er heibel met de VAR. Er was blijkbaar geen 2D-lijn ter beschikking om te zien of het al dan niet buitenspel was.

“Dat zou niet mogen. Het systeem faalt op belangrijke momenten. De arbitrage kan je niets verwijten. Op de bewegende beelden kan je het niet zien. De lijnrechter heeft de opdracht om te laten spelen als hij niet zeker is. De technologie liet de arbitrage hier in de steek. Vroeger was de technologie er ook niet, maar we moesten het kunnen zien. Nu schuiven ze het op de technologie.”