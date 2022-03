De paradox rond Selim Amallah

Op bezoek bij Kortrijk deed Selim Amallah nog eens van zich spreken met een wonderbaarlijk doelpunt.

Vorig seizoen zorgde hij voor vijftien doelpunten en vier assists en dus leek het erop dat Selim Amallah dit seizoen helemaal zou doorbreken.

Dat is echter verre van gebeurd. Het begin van het seizoen was nog wel goed, maar na zijn blessure aan de adductoren was het veel met vallen en opstaan.

X-factor

Zeker na de coachwissel had Amallah met moeilijk om tot goede prestaties te komen onder Luka Elsner en verdween hij vaak naar de bank.

Tegen Kortrijk liet hij nog eens zien dat hij wel degelijk de X-factor heeft die ook Mbaye Leye in hem zag. Alleen jammer dat het wisselvallig en blijft.