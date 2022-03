Alle records met sprekend gemak verpulverd? 'Leicester City onderhandelt met Club Brugge en kreeg dit prijskaartje te horen voor CDK'

De toekomst van Charles De Ketelaere blijft in binnenlandse - én buitenlandse media voor beroering zorgen. Niet in het minst het prijskaartje is hét gespreksonderwerp.

AC Milan, SSC Napoli, SS Lazio, Arsenal FC, Newcastle United, Tottenham Hotspur,... Deze clubs werden allemaal al in verband gebracht met Charles De Ketelaere. Al is het Leicester City dat momenteel het kortst op de bal speelt. The Foxes zitten momenteel in de eerste fase van de onderhandelingen met Club Brugge. Volgens Leicester Mercury ligt de vraagprijs van blauw-zwart hoger dan we de voorbije weken en maanden hebben gezegd en geschreven. 39 (!) miljoen euro Zo wil de landskampioen maar liefst 39 miljoen euro op de bankrekening zien verschijnen voor De Ketelaere. Daarmee worden het uitgaande transferrecord van Jonathan David simpelweg verpulverd. Al vrezen we dat dat bedrag ook effectief haalbaar is.