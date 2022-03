Leipzig maakt het Brian Brobbey én Ajax niet gemakkelijk: "Oorlog maken als hij echt weg wil"

Afgelopen zomer vertrok Brian Brobbey transfervrij bij Ajax, richting RB Leipzig. Sinds de winterbreak huurt ex-ploeg hem opnieuw.

Brian Brobbey maakte afgelopen zomer de overstap naar RB Leipzig, maar daar lukte het niet meteen. Een uitleenbeurt naar Ajax werd tijdens de wintermercato geregeld.

Ajax wil Brobbey graag volgend seizoen ook aan boord houden. Daarvoor zou het graag een nieuwe huurdeal met de Duitse club regelen. Dat leek al zo goed als geregeld, maar Leipzig kwam nu met het statement dat Brobbey in de zomer terugkeert naar Leipzig.

Een slimme zet van Leipzig om Brobbey wat in het uitstalraam te zetten en zoveel als mogelijk uit de deal te slaan. Een transfer komt dan misschien wel meer dichterbij dan een nieuwe huurdeal.

“Leipzig wil zo veel mogelijk geld voor hem krijgen. Als hij echt weg wil bij die club – en daar kan ik me wel iets bij voorstellen – dan willen zij de hoofdprijs”, zegt Ajax-watcher Mike Verweij in De Telegraaf. “Dit is onderdeel van het spel. Ajax zal op de achtergrond toekijken, want de bal ligt nu bij Brobbey en zijn zaakwaarnemer. Die zullen oorlog gaan maken als hij echt weg wil.”