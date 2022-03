Standard laat zomeraanwinst onmiddellijk vertrekken: uitgeleend tot einde seizoen

Standard speelt geen play-offs en het seizoen zit er voor de Rouches binnen elf dagen dus alweer op. Aron Donnum zal de laatste twee matchen niet meer meespelen, want hij keert - voor even? - terug naar zijn oude club.

Standard leent Donnum uit tot het einde van het seizoen aan het Noorse Valerenga, de club van wie ze hem kochten voor 1,5 miljoen. Donnum was in 25 wedstrijden dit seizoen goed voor twee goals en drie assists. Er is geen aankoopoptie in de uitleenbeurt voorzien.