Hopelijk zonder té veel erg? Anderlecht-sterkhouder valt net voor cruciaal tweeluik uit tijdens interlandbreak

Kopzorgen voor RSC Anderlecht? Joshua Zirkzee blesseerde zich met Jong Oranje op hét moment dat paars-wit een perfect parcours moet rijden om PO1 veilig te stellen.

Het is momenteel onduidelijk hoe ernstig de blessure - en wat er precies aan de hand is - zal zijn. Volgens de Nederlandse media was de wissel na zeventig minuten vooral uit voorzorg.

RSC Anderlecht plant donderdag alvast enkele onderzoeken. Al lijkt de kans vrij groot dat Zirkzee de komende twee wedstrijden gewoon zal kunnen spelen.