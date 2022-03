🎥 Sergio Gomez helpt Spanje aan EK-ticket met fraaie goal, Zirkzee valt uit bij winnend Jong Oranje

Bij de beloften heeft Spanje zich verzekerd van een plaatsje op het EK van 2023 in Georgië op Roemenië. In Slovakije wonnen de Spaanse beloften met 2-3.

Gil bracht Spanje al vroeg in de partij op voorsprong, maar Jan Bernat (Westerlo) bracht Slovakije diep in de eerste helft op 1-1. Halfweg de tweede periode was het alweer Sergio Gomez die zijn ploeg bij de hand nam. De Anderlecht-speler krulde een vrije trap loepzuiver in de bovenhoek (1-2). In de slotfase diepte Spanje de kloof verder uit, Slovakije lukte nog een aansluitingstreffer.

Dankzij deze overwinning is Spanje zeker van groepswinst en een ticket voor het EK, dat in 2023 in Georgië en Roemenië wordt georganiseerd.

Bekijk hier de goals van Bernat en Gomez.

RESUMEN | España vence a Eslovaquia (2-3) y se clasifica para el Europeo de Georgia y Rumanía.



🗣 "Al Europeeeoo oooeee, al Europeeeoo ooooee"#U21EURO pic.twitter.com/RGKe0V3gm8 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 29, 2022

Jong Oranje-Zwitserland: 2-0

Jong Oranje heeft alles terug in eigen handen. De Nederlandse beloften wonnen met 2-0 tegen groepsleider Zwitserland, dankzij twee doelpunten van Tavsan. In de stand telt Zwitserland nog steeds twee punten meer dan Oranje, dat wel nog een wedstrijd achter de hand heeft. Kjell Scherpen stond onder de lat bij Nederland. Joshua Zirkzee werd na zeventig minuten noodgedwongen naar de kant gehaald. Hoe ernstig de blessure is, moet nog blijken.