Schreuder reageert op straffe woorden van Jack Hendry: "Ik begrijp hem, maar ik ben tevreden over mijn centrale verdedigers die nu spelen"

Het interview van Jack Hendry in de Schotse pers was toch wel pittig te noemen. Alfred Schreuder werd er op zijn persconferentie voor de match tegen Beerschot natuurlijk naar gevraagd.

In het artikel viseerde Hendry zijn coach en sprak hij ook over zichzelf als "de beste verdediger van Club". "Jack is na de training direct bij me gekomen en heeft me gezegd dat die kop op dat stuk niet klopt. Hij is zeker niet tevreden en een bankzitter moet dat ook niet zijn. Hij kent de reden waarom hij niet speelt. Het is goed dat hij bij Schotland 90 minuten speelde en ook scoorde. Zo komt hij met vertrouwen terug", aldus de coach.

Maar van mening is Schreuder intussen klaarblijkelijk niet veranderd. "Hij heeft niet gezegd dat hij zichzelf de beste verdediger vindt, want dat impliceert dat hij de rest minder zou vinden... Hij is het alleen niet eens met mij over waarom hij niet speelt, maar ik moet de opstelling maken. Ik ben tevreden over mijn centrale verdedigers die nu spelen. We zijn allemaal voetballer geweest. In de emotie na een match zeg je wel eens dingen die je niet zou moeten zeggen. Ik heb er geen problemen mee."