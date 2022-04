Arbitrage meteen onder vuur in #BEECLU: "Waar is de consequentie?" en "Na vier minuten zit de VAR er alweer naast"

Beerschot en Club Brugge openden speeldag 33 en dat leverde het nodige spektakel op. Al snel in de wedstrijd was het meteen raak - ook op gebied van de arbitrage.

Club Brugge kwam heel snel op voorsprong, maar in eerste instantie werd een doelpunt van blauw-zwart nog afgekeurd voor buitenspel.

Buitenspelregels

Al was daar wel een en ander over te vertellen, want de pass richting Skov Olsen werd onderweg bewust aangeraakt door een Beerschotspeler.

Zo zou het buitenspel eigenlijk kunnen opgehefd zijn, maar bij de arbitrage gingen ze dus blijkbaar van iets anders uit. Het regende dan ook commentaar op de sociale media.

@RoyalBelgianFA best nog eens de buitenspelregels uitleggen aan de refs. Ze snappen een regel uit 2013 niet (meer). #beeclu — Jonas Schoonbaert (@El_Jonassy) April 1, 2022

Allé hup, niet aangeraakt of wa? Willekeur #BeeClu — Bart (@Bart26327598) April 1, 2022

Allé hup, niet aangeraakt of wa? Willekeur #BeeClu — Bart (@Bart26327598) April 1, 2022

Wat is er met de regel dat als de verdediger een tackle inzet dat dit het buitenspel opheft? Ik herinner me eerder in het seizoen verschillende van die fases die het buitenspel opheffen. Wat is dan nu weer het verschil? Ik snap het niet meer, altijd een ander resultaat #BeeClu — steve vandyck (@dan_rowling) April 1, 2022

4min bezig en de VAR zit er al naast 😭 #beeclu — 👑 (@EliasVK14) April 1, 2022