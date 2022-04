BeNe Liga van tafel, ook slecht nieuws voor kleinere clubs? "Dan zijn er vandaag veel verliezers"

De BeNe Liga is van tafel en dus is de vraag wat er nu gaat gebeuren met de Belgische competitie de komende jaren.

Normaal gezien is het seizoen 2022-2023 het laatste seizoen met achttien ploegen in de Jupiler Pro League en ging men daarna naar zestien teams gaan opnieuw.

De kleine clubs wilden dat vermijden, maar nu de BeNe Liga van tafel is geveegd zou dat wel eens opnieuw op tafel kunnen komen te liggen.

Geen goede zaak

"Ik denk dat het op de lange termijn geen goed nieuws is voor het Belgische voetbal. Het zou nu kunnen dat België de internationale tendens in de volgende 10 of 15 jaar gaat missen."

"Het kan zijn dat de teleurgestelde grotere clubs zullen zeggen dat ze zo snel mogelijk opnieuw naar een competitie met 16 clubs en play-offs met 6 willen. En dan zijn er vandaag heel veel verliezers", beseft Peter Vandenbempt bij Sporza.