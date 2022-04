Mazzu toont ambitie: "Zou liegen als ik zeg dat we play-off 1 niet willen winnen, zonder ambitie dient competitie tot niets"

Union neemt het zondagnamiddag om 13.30 uur op tegen Standard. Winst en de Brusselaars zijn zeker van de leidersplaats bij de start van de play-offs. Stilaan worden de ambities bijgesteld in de hoofdstad.

Na 'de redding' en 'misschien de play-offs' werd enkele weken geleden volop op play-off 1 gemikt door Union SG.

Maar over de titel wilden ze bij de Brusselaars lange tijd niet spreken. Félice Mazzu wil het met nog acht speeldagen (2 in de reguliere competitie, 6 in de play-offs) nu wel gezegd hebben.

Zonder druk

"Ik zou liegen als ik zou zeggen dat we play-off 1 niet zouden willen winnen", aldus de coach van Union in Het Laatste Nieuws.

"Zonder die ambitie dient die competitie tot niets. Maar we kunnen wel zonder druk spelen, voor anderen is het meer van moeten."