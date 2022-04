Mede-eigenaar Anderlecht over dwarsbomen stadionplannen Club Brugge: "Een vete? Te gek voor woorden"

Joris Ide, de zakenman die samen met Marc Coucke Anderlecht opkocht, is ook de man die 50 hectare gronden liggen heeft op de plek waar Club Brugge eerst zijn stadion wou bouwen. Maar hij weigerde onteigend te worden. In De Tijd legt hij uit waarom.

Die zaak heeft al tot veel speculaties geleid. "We hebben protest aangetekend tegen het onteigeningsbesluit in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Als we dat niet hadden gedaan, waren de boeren onteigend voor een lagere prijs dan die van landbouwgrond. Op het moment dat wij samen met een partner aan dat dossier begonnen - 15 jaar geleden - was die 80 hectare al goedgekeurd om ambachtelijke zone te worden en was van een stadion nog geen sprake", vertelt hij in De Tijd.

"De zaak was dus helemaal niet tegen de voetbalclub Brugge gericht. De buitenwereld klopt dat nu op tot een vete tussen de Anderlecht-investeerder en Club Brugge. Te gek voor woorden. We waren jarenlang sponsor van Club Brugge, en we hadden er veel naamsbekendheid door. Mijn naam hangt trouwens nog altijd in het Jan Breydel-stadion.”