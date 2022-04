Schreuder zet Union nog wat meer onder druk: "Als wij op deze manier blijven voetballen zijn wij zeker een kanshebber voor de titel."

Club Brugge naderde vrijdag tot op twee punten van leider Union. Union speelt straks wel nog op het veld van de Rouches, maar voelt ongetwijfeld de hete adem van Alfred Schreuders' ploeg.

"Wij moeten naar onszelf kijken en ons ding blijven doen. Mijn ploeg zit vol vertrouwen, maar ik zeg niet dat we zomaar kampioen zullen spelen. We moeten elke wedstrijd voetbal zoals vandaag blijven leveren. We trainen erg hard zodat dit voetbal iets natuurlijk wordt, dat trekken we dan door naar de wedstrijden. Als wij op deze manier blijven voetballen zijn wij zeker een kanshebber voor de titel, maar de andere drie ploegen in de Play Offs zijn dat na de halvering ook."