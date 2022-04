'Club Brugge verlaat de piste-Meijer en kijkt in de richting van Barcelona voor nieuwe flankverdediger'

Club Brugge lijkt de strijd om Bjorn Meijer te moeten staken. Maar Vincent Mannaert heeft al meteen een plan B in de schuif liggen. Of was dit toch plan A?

Club Brugge deed vorig seizoen meerdere pogingen om Adria Pedrosa los te weken bij UD Espanyol, maar uiteindelijk bleek de vraagprijs te hoog. Momenteel liggen de kaarten anders. Volgens RAC1 is Pedrosa niet van plan om zijn contract - de overeenkomst loopt tot medio 2023 - in de Catalaanse hoofdstad te verlengen. En dus moet Espanyol verkopen. Vraagprijs? De vraagprijs schommelde vorig seizoen nog rond negen miljoen euro, maar zou ondertussen al gezakt zijn. Of wil blauw-zwart toch richting zeven miljoen euro gaan voor Bjorn Meijer?