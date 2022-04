Frenkie de Jong over situatie van Louis van Gaal: "Ik was heel erg in shock eigenlijk"

Frenkie de Jong speelde gisteren met FC Barcelona tegen Frankfurt in de Europa League. Als invaller was hij meteen beslissend met een assist. Na de wedstrijd reageerde hij even over de situatie bij het Nederlands elftal.

Frenkie de Jong moest gisteren toekijken hoe zijn FC Barcelona op achterstand kwam tegen Frankfurt in de Europa League. Als invaller deed hij de Catalaanse ploeg opmerkelijk beter voetballen en met een belangrijke assist luidde hij de gelijkmaker in. Een tevreden Frenkie de Jong dus na de partij. Voor de camera's van ESPN NL maakte de middenvelder eventjes de tijd om de situatie bij het Nederlandse elftal te bespreken. "Ik was heel erg in shock eigenlijk. Ik moet zeggen dat ik ook niets gemerkt heb tijdens de interlandperiodes aan hem", vertelde Frenkie de Jong over zijn bondscoach Louis Van Gaal die naar buiten kwam met het nieuws dat hij al een tijdje vecht tegen kanker.

Ook sprak de Jong nog over de volgende bondscoach van Oranje, want ook hij werd inmiddels al bekend gemaakt. Na het WK neemt Ronald Koeman het roer van Van Gaal opnieuw over. Van Gaal was gekomen omdat Koeman naar FC Barcelona ging, maar sinds zijn ontslag bij de Catalaanse ploeg eerder dit seizoen hing het gerucht al even in de lucht dat Koeman een terugkeer zou maken. "Ik ben blij dat hij terug is, goede trainer. Het klikt ook altijd heel erg goed met de groep, tenminste ben ik er in ieder geval blij mee", legde de Barcelonaspeler uit.