Schreuder maakt zich zorgen over Odoi, die al voor de rust naar de kant moest

Club Brugge won zonder al te veel moeite tegen KV Mechelen en kan de play-offs vol vertrouwen aanvatten. Wel was er ook één minpunt: de blessure van Denis Odoi.

Die moest al na 38 minuten naar de kant nadat hij slecht neerkwam. Hij probeerde nog, maar de pijn was niet te harden. “Denis ging door z’n enkel”, zei Schreuder erover. “Over de ernst heb ik nog niks vernomen. Het zag er niet goed uit, maar laten we nog even afwachten.”

Odoi werd gehaald als versterking voor de linksachter, maar is in korte tijd uitgegroeid tot sterkhouder op het middenveld. Een langere afwezigheid zou voor Schreuder een streep door de rekening zijn.