Chaos dreigt: wellicht pas uitsluitsel over Union-Beerschot na start Champions' play-offs

De teerling is geworpen, alle tickets voor de play-offs zijn uitgedeeld. Toch is er nog een belangrijke vraag: met hoeveel punten voorsprong zal Union aan de Champions' play-offs beginnen?

Union-Beerschot werd afgelopen zondag bij een 0-0-stand in minuut 83 definitief gestaakt na wangedrag van enkele Beerschot-heethoofden. Bij Union gaat men ervan uit dat de 0-0 zal worden omgezet in een forfaitoverwinning. Al is het volgens de reglementen ook mogelijk dat het restant van de wedstrijd wordt afgewerkt of dat de partij volledig herspeeld moet worden.

"We bekijken of we kunnen gebruik maken van een verkorte oproepingstermijn", vertelt Union-CEO Philippe Bormans in GVA. "Als het voor alle partijen mogelijk is, kunnen we vrijdag dan al opgeroepen worden. Dan zouden we misschien diezelfde dag of dinsdag een uitspraak mogen verwachten van het Bondsparket."

"Zelfs in dat geval geloven wij niet dat dit volledig van de baan is bij de start van de play-offs. Alle partijen hebben immers nog acht dagen om naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) te trekken en in beroep te gaan", maakt Bormans zich geen illusies. Het beloven dus weer onzekere tijden te worden, waarin het juridisch getouwtrek ongetwijfeld op gang zal komen.