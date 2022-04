Zulte Waregem zet in op jeugd: "Bij Club Brugge was me dit niet gelukt"

Zulte Waregem wil meer inzetten op beloftevolle jeugd en in dat kader hebben ze twee jeugdspelers ook een contract gegeven: Wout De Buyser en Asperling Lukas Willen. Die laatste kwam vorige zomer over van Club Brugge.

Hij traint al een heel seizoen mee met de A-kern en kreeg nu een contract tot 2024. “Dit is voor mij een kinderdroom die uitkomt”, aldus Willen bij HLN. “Bij Club Brugge had me dit wellicht niet gelukt en dus koos ik voor Zulte Waregem om me meer te tonen. Daar ben ik dit seizoen zeker in geslaagd. Al na twee maanden bij de beloften mocht ik met de A-kern meetrainen. Ik denk dat ik ook een zevental keer de selectie heb gehaald dit seizoen.”

De intelligente jongeman klopt wel op de deur, maar heeft ook geduld. "Alleen al door dit seizoen met de grote jongens mee te trainen heb ik stappen voorwaarts kunnen zetten. Bij Brugge trainde ik steeds met leeftijdsgenoten. Dat verschil is toch op vele vlakken voelbaar."