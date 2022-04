Gentse sterkhouder vol vertrouwen voor bekerfinale: "Ik heb er nog nooit één verloren en dat wil ik zo houden"

Het missen van de Champions' Play-offs zal het vertrouwen bij AA Gent niet doen dalen. Waarom ook? De prestaties zijn al maanden goed en met een sterke partij tegen OHL in de achterzak kunnen ze de bekerfinale met gerust gemoed voorbereiden.

"“Eigenlijk hebben we altijd vertrouwen gevoeld", zegt sterkhouder Michael Ngadeu in Het Nieuwsblad. "Dat was dit seizoen eerlijk gezegd nooit echt een probleem. Als het al eens fout liep, was dat vooral een gevolg van dat we onze kansen niet wisten te verzilveren. Natuurlijk is het mentaal een opsteker om met 5-0 te winnen, maar we moeten volgende week maandag bij de les zijn. Anderlecht kan op elk moment toeslaan.”

Dat Gent vlot won en Anderlecht het moeilijk had in Kortrijk is voor hem geen indicatie dat de Buffalo's nu favoriet zijn. Nee, daar wil ik nu niet over spreken. Het zal ook een totaal andere match zijn.Een finale blijft toch iets bijzonders. Ook voor mij persoonlijk. Sinds ik bij deze club tekende, heb ik altijd gedroomd van een prijs. Dit is dan ook een uitgelezen kans om dit na drie jaar te realiseren. Ik ben Afrikaans kampioen geworden en pakte tweemaal de titel en de beker in Tsjechië. Tot nu toe verloor ik nog nooit een bekerfinale en dat wil ik graag ook zo houden.”