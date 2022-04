STVV, Gent en Club Brugge vs Antwerp, Standard, Zulte Waregem en de Beerschotsupporters

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Comebacks (net te laat)

Zowel STVV als AA Gent hebben het seizoen op een mooie manier afgesloten, met een klinkende thuisoverwinning.

En daarmee deden beide teams het prima in 2022. Jammer genoeg volstond het niet voor respectievelijk play-off 2 en play-off 1. Zonde, want ze hadden qua voetbal niet misstaan.

Club Brugge on a roll

Union gaat in de play-offs nog ferm moeten uitkijken, want Club Brugge is ook helemaal in vorm aan het komen.

Ook tegen KV Mechelen nam het de match meteen in handen. Adamyan liet mooie dingen zien, Lang dartelt opnieuw, ... Het ziet er goed uit voor de play-offs.

FLOP

Standard & Essevee moeten herbronnen

Standard blijft in de malaise verder denderen. De manier waarop het uiteindelijk ook op Stayen roerloos onderuitging was niet om aan te zien.

Ook Zulte Waregem - het kon eindelijk eens met bevrijding spelen want de redding was een feit - liet weer niet het beste vermoeden. Het zou straf zijn als we Elsner en Simons aan de start van het volgende seizoen zien.

Antwerp

Antwerp zit in de top-4 en mag dus play-off 1 spelen. Qua resultaten mogen ze dus niet ontevreden zijn van wat Priske er neerzet.

© photonews

Maar ook tegen Cercle Brugge was het eigenlijk opnieuw onvoldoende. En dus is de vraag wat ze in de play-offs gaan laten zien.

Beerschotfans

Beerschot leek op weg naar een leuke puntendeling op bezoek bij leider Union, maar de supporters wilden het feestje vergallen.

Ze kwamen het veld opgestormd en hebben zo een forfaitnederlaag en enkele wedstrijden achter gesloten deuren in 1B voor zichzelf weten af te roepen.