CIJFER VAN DE WEEK: 25,8 miljoen euro: dit is de (verrassende?) duurste Belgische debutant in de grote competities

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de marktwaardes van een aantal topspelers in de grote competities van Europa.

Als we kijken naar de spelers die dit jaar hun debuut hebben gemaakt in de G5-competities, dan zijn het Josko Gvardiol (96,2 miljoen euro) en Dominik Szoboszlai (60,3 miljoen euro) van Leipzig zijn daarbij de duurste debutanten.

Theate Belgische primus

Het podium wordt vervolmaakt door Gavi van Barcelona, op plek acht vinden we Odilon Kossounou (ex-Club Brugge) met een marktwaarde van 36,5 miljoen euro.

Op de dertiende plaats staat Arthur Theate met 25,8 miljoen euro, Albert Sambi Lokonga volgt met 20,5 miljoen euro en ook Aster Vranckx (17,8 miljoen euro) en Amadou Onana (16,5 miljoen euro) staan in de top-50.