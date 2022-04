Lior Refaelov doet bekentenis: "Heb nog schuld openstaan bij fans van Anderlecht"

Maandag wordt de bekerfinale tussen AA Gent en RSC Anderlecht gespeeld. Lior Refaelov hoopt op een prijs voor Anderlecht.

Het is alvast een eindje geleden dat Anderlecht nog eens de beker wist te winnen. 2008 om helemaal precies te zijn.

In 2015 stond Anderlecht in de bekerfinale oog in oog met Club Brugge en toen besliste Lior Refaelov de match in het voordeel van blauwzwart.

“Ik heb nog een schuld openstaan bij de fans van Anderlecht. Ze hebben nog iets te goed van mij”, zegt Refaelov aan Sport/Voetbalmagazine. “Ik hoop dat het voor dit jaar is. Voor mij persoonlijk zou de beker winnen met Anderlecht, nadat ik dat eerder gedaan heb met Club Brugge en Antwerp, een bekroning zijn.”