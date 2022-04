Radja Nainggolan reageert met ferme kritiek op 'transfergerucht': "Ik lig strijk van het lachen"

Is het avontuur van Radja Nainggolan bij Royal Antwerp na dit seizoen alweer voorbij? Er doemen geruchten op, maar de gewezen Rode Duivel reageert erg duidelijk via de sociale media.

In een interview met de Italiaanse pers had Nainggolan aangegeven dat hij Italië uiteraard mist en dat hij niet voelt dat zijn voetbalcarrière voorbij is.

Zwakke media

Voor sommigen koren op de molen om hem al opnieuw naar de Serie A te schrijven en aan te geven dat Nainggolan ook vragende partij is.

"Wat is Belgische media toch zwak. Ik lig strijk van het lachen", aldus Nainggolan over die hele situatie op de sociale media.