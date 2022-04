Als Anderlecht de finale wint... "De dubbel? Waarom zouden we dan niet meer kunnen ambiëren?"

De finale moet nog gespeeld worden, maar één van beide ploegen gaat straks heel wat vertrouwen tanken voor wat nog gaat komen. Bij Anderlecht zou dat zelfs de dubbel kunnen worden, meent Hendrik Van Crombrugge.

Van Crombrugge wil daarmee zeggen dat Anderlecht er weer staat. "Men is bij Anderlecht een nieuwe weg ingeslagen, met een nieuw verhaal. Het is belangrijk dat er progressie is, dan is er niets beter dan een trofee om die evolutie te voltrekken. De beker kan daarom van grote symbolische waarde zijn."

Anderlecht is de enige club die voor beide prijzen nog in aanmerking komt. "Dat kan nog, ja", weet Van Crombrugge, "maar nu focussen we enkel op de beker. Als we straks onze job doen, dan zie ik niet in waarom we niet meer zouden mogen ambiëren."