Beerschot verwelkomt twee nieuwe gezichten op training, nog twee oefenmatchen op de planning

Voor degradant Beerschot zit het seizoen erop. Toch zullen de Ratten nog tot begin mei trainen. De komende weken krijgen ook twee spelers de kans om de sportieve staff van Beerschot te overtuigen van hun kunnen.

Beerschot liet immers weten dat het met Marco Weymans en Yevgen Galchuk twee testspelers in de rangen heeft. Zij krijgen de komende weken de kans om een contract af te dwingen bij de Mannekes, die de komende weken nog oefenwedstrijden zullen spelen tegen Waasland-Beveren en OHL.

Marco Weymans (24) is een linksachter die op een boogscheut van het Kiel opgroeide. Hij begon met voetballen bij Germinal Beerschot, waar hij in 2012 werd weggeplukt door PSV. Sinds januari zit de Burundese international zonder club nadat zijn contract bij het Zweedse Östersund ten einde liep.

Yevgen Galchuk is een 30-jarige Oekraïense doelman. Door de Russische invasie in zijn thuisland vond Galchuk onderdak bij enkele vrienden in Antwerpen. Het contract van Galchuk bij FK Mariupol loopt aan het einde van het seizoen af, waardoor hij straks transfervrij kan vertrekken. Galchuk heeft 87 wedstrijden in de Oekraïense hoogste klasse op de teller.