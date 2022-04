Antwerp Marginalen?! "Een beetje marginaal is wel oké", volgens Antwerp-supporter Tom Waes

Zijn de supporters van Antwerp marginalen? Op die vraag kunnen we geen correct antwoord bieden. Het is alleszins wel een geuzennaam voor de supporters van The Great Old.

In San Titar, een programma van Telenet-zender Play Sports, gaat voormalig Miss België Celine Van Ouytsel op bezoek bij verschillende stadions in België om de sfeer op te snuiven bij de supporters. Recent is ze ook op de Bosuil geweest en daar heeft ze ook twee BV's voor haar microfoon gekregen, hockeyer Alexander Hendrickx en presentator Tom Waes. Zij beamen allebei dat de supporters zichzelf omschrijven als marginalen in één van hun liedjes die ze zingen. "We zijn dat niet maar we hebben ons dat toegeëigend nadat ze het tegen ons begonnen te zingen", klinkt het bij Hendricks. En ook Tom Was kan er wel mee leven. "Meer dan de helft van de Antwerp-supporters heeft maar twee tanden", lacht hij. "Maar ja, een beetje marginaal is wel oké. Die van KV Mechelen zijn "De Kakkers" en dat vind ik nog erger eigenlijk", zegt hij met een knipoog. Een geuzennaam gelijk een ander! 🏟️🗣️ #SanTitar pic.twitter.com/atafohWDXL — Play Sports (@playsports) April 20, 2022