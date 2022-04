De Camargo kondigt afscheid (in België) aan, maar: "Eerst nog geschiedenis schrijven met RWDM"

Igor De Camargo vertrok tijdens de winterstop van KV Mechelen naar oude liefde RWDM. De 38-jarige spits drukte meteen zijn stempel bij de fusieclub. De barrageduels tegen Seraing worden de laatste kunststukjes van de immer goedlachse spits op onze velden.

Dat verklapte Igor De Camargo in gesprek met Sporza: "Het is zeventien jaar geleden dat ik hier was. Het is een eer om deze club te kunnen helpen en wie weet geschiedenis te schrijven. Het is mijn laatste seizoen in België en ik hoop dit op een goede manier af te sluiten", aldus De Camargo.

Als ervaren rot is Igor De Camargo ook naast het veld van essentieel belang voor RWDM. "Ik praat veel met de jonge gasten. De groep beseft maar al te goed wat er op het spel staat. Natuurlijk zullen er kriebeltjes zijn voor de wedstrijd, maar ik zal zeggen dat we rustig moeten blijven en alles moeten geven. Voor sommige jongens is dit een unieke kans. Ik heb zelf meer dan 20 jaar op het hoogste niveau gespeeld, dus ik weet wat het is! Ik gun het deze jonge gasten van harte om in de hoogste klasse te voetballen", besluit Igor De Camargo.