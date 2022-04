Een laatste kunststukje voor Dury? Deze ambitieuze club zou wel eens wat voor hem kunnen zijn

Francky Dury verscheen deze week een paar keer in de media en lijkt zijn vertrek bij Zulte Waregem stilaan te hebben verwerkt. Op naar een nieuwe uitdaging?

Dury wil niet zomaar in het eerste het beste avontuur stappen. Bondscoach worden als Roberto Martinez vertrekt? Het leek ooit een optie, maar de kansen daartoe zijn ondertussen wel gedaald.

De gewezen oefenmeester van Zulte Waregem wil vooral een ambitieus project vinden, waar iets te doen valt.

Deinze

Dan is het niet verwonderlijk dat mensen in de buurt rond Waregem spontaan denken aan KMSK Deinze. Met die club kampioen worden en nog eens iets laten zien in eerste klasse?

Het zou zomaar het plan kunnen zijn waar Dury zit op te wachten, al zijn er (nog) geen gesprekken lopende tussen beide partijen.