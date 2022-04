Joos analyseert titelstrijd: "Dat is Club Brugge dit seizoen nog niet gelukt" en "Priske? Denk dat baas hem al gebuisd heeft"

Het zouden wel eens heel interessante play-offs kunnen worden. Filip Joos beschouwt alvast voor op een en ander.

Zo is Club Brugge een van de titelfavorieten, samen met Union. Om de titel te pakken zal vooral tegen Anderlecht moeten gepresteerd worden, denkt Filip Joos.

"Club Brugge zal moeten afrekenen met Anderlecht, wat dit seizoen nog niet lukte. 2 op 6 tegen de eeuwige rivaal zou wel eens te weinig kunnen zijn om die andere Brusselaars van de titel te houden", klinkt het bij Sporza.

Priske? Baas heeft hem al gebuisd

"Maar het niveau van Club is de voorbije maanden opgekrikt. Al blijven de play-offs een lakmoesproef van formaat."

Over Antwerp en coach Priske is Joos overigens ook duidelijk: "Ik denk dat zijn baas hem al gebuisd heeft. Terwijl een plaats bij de eerste vier op zich een puik resultaat is voor Antwerp. Al was het niet met sprankelend voetbal, dat is zonneklaar."