Volgens Radja Nainggolan heeft Pierre Dwomoh het talent om voor Real Madrid te spelen

Het is al een tijdje stil rond Pierre Dwomoh. De talentvolle middenvelder van Antwerp kreeg voor de winterstop zijn kans, maar is sindsdien niet meer te bespeuren op het veld of zelfs in de wedstrijdkern. Radja Nainggolan is vol lof over Dwomoh.

Voor de winterstop kreeg Pierre Dwomoh uitgebreid zijn kans bij Antwerp. Zo verzamelde het nog steeds maar 17-jarige talent 10 wedstrijd voor Antwerp waarin hij in de Europa League nog de meeste minuten maakte. Eén assist kon hij laten optekenen en dit was in zijn laatste wedstrijd tot nu toe. Namelijk op 16 december in de met 4-2 gewonnen wedstrijd tegen Eupen. Sinsdien mocht hij nog tweemaal op de bank plaatsnemen namelijk tegen Seraing en KV Mechelen, maar speelminuten kreeg hij niet meer van trainer Brian Priske. Nainggolan is vol lof over de talentvolle middenvelder. Hij erkent veel zaken in hem van zichzelf. Al mag hij geen nieuwe Freddy Adu worden. "Pierre doet me aan mezelf denken toen ik jong was. Als hij het hoofd erbij weet te houden, dan kan hij voor Real Madrid spelen. Maar anders kan hij ook op het vierde niveau uitkomen. Ik vroeg hem of hij Freddy Adu kent. Hij was ooit het allergrootste talent ter wereld, maar hij heeft nu geen club. Ik wil hem helpen”, zegt Nainggolan in La Dernière Heure.





