Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 1 van de play-offs!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Defourny. Hij zorgde ervoor dat de terugwedstrijd tussen RWDM en Seraing nog spannend blijft, want hij pakte uit met heel wat goede reddingen om zo de wedstrijd op een 0-1 eindstand te houden.

Verdediging

Achterin zorgde Bart Nieuwkoop voor een doelpunt én een prima prestatie achterin. Clinton Mata stak Balikwisha in de achterzak, Opare zorgde voor heel wat aanvallende impulsen bij Seraing en Jordi Vanlerberghe hield het goed gesloten voor KV Mechelen.

Middenveld

Op het middenveld konden we ook deze week niet naast Nielsen, de metronoom van Union SG. Julien De Sart speelde een prima partij op het Gentse middenveld, Lang is opnieuw kwiek in de dribbels en Mitoma maakte de nodige indruk bij Union. Ook de scorende Buchanan verdient een plekje op de flanken.

Aanval

In de spits posteren we Dante Vanzeir, die er opnieuw helemaal klaar voor lijkt en in deze play-offs zijn team aan de titel kan helpen.

Dat levert dan onderstaand elftal op: